Який я покидьок, – тренер збірної України емоційно прокоментував ситуацію з Маліновським
Джерело:24 канал
Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував невиклик хавбека Аталанти Руслана Маліновського на найближчий збір команди.
Петраков був готовий до питання щодо відсутності Маліновського у заявці "синьо-жовтих".
До теми Привіт Петракову: Маліновський знову найкращий в Аталанті
Маліновський? Я думав, що це буде перше питання. Вся країна скільки часу не може спати – тільки Маліновський, який покидьок Петраков, він повинен зателефонувати, перепросити, на коліна стати. Була програма Великий футбол, я там сказав всю правду. Але в нашій країні правда нікому не потрібна, мене тут навчили,
– почав він.
"Більше я нічого не буду говорити. Чи відчуваю тиск? Звісно, останні тижні два такий був тиск замість того, щоб підтримати в цій ситуації. Мене таким лайном і болотом облили. Перед вами усіма скажу – велике дякую. Ви мене лише зробили сильнішим", – сказав Петраков на пресконференції.
Дивний конфлікт між Петраковим та Маліновським
- Футболіст Аталанти випав з основи збірної України після того, як команду очолив Олександр Петраков. Маліновський за два попередні матчі провів на полі менше тайму.
- В інтернеті поширилась інформація, що між Маліновським та Петраковим конфлікт.
- Раніше цю ситуацію прокоментувала дружина футболіста. Роксана запевнила, що між її чоловіком та наставником немає напружених стосунків.
- Руслан достроково покинув розташування збірної перед контрольним спарингом із чехами. Разом із ним поїхали й декілька інших збірників.
- Новий тренер України зробив різке висловлювання щодо поведінки Руслана у національній команді.
- Маліновський вперше прокоментував такі слова Петракова. Футболіст зазначив, що ввічливо запитався, чи може він покинути "синьо-жовтих" до матчу з Чехією та почув: "Хочеш їхати – їдь".