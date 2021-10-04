У неділю, 3 жовтня, Аталанта приймала Мілан у рамках чемпіонату Італії. Клуб з Бергамо зазнав поразки з рахунком 3:2. Найкращим гравцем Аталанти в матчі став саме Маліновський.

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Маліновський зіграв 56 хвилин проти Мілана. Він отримав оцінку 7,5 від порталу SofaScore. Це найкращий результат у команді Руслана.

Статистика Маліновського у грі

Маліновський завдав 3 удари по воротах суперника. Також Руслан здійснив три обведення, віддав 23 точні передачі (85%), зробив 2 ключові паси, створив 1 гольовий момент, виграв 4 із 7 єдиноборств.

Це був 6 поспіль вихід українця у стартовому складі Аталанти.

У сезоні-2021/2022 Маліновський забив 1 гол і зробив 1 результативну передачу в 9 матчах за Аталанту.

Маліновський не отримав виклик у збірну України на матчі відбору на чемпіонат світу-2022. В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков не бачить Маліновського у своїй команді.