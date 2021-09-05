Ще перед грою з Францією залишив табір команди Ігор Харатін. Причиною стало те, що 3 вересня після вечірнього тренування гравцеві стало недобре, виникли проблеми зі шлунком, і лікарі команди рекомендували гравцеві пройти обстеження.
А вже після гри з Францією до розташування своїх клубів повернулися ще сім гравців. Це Андрій Пятов, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Ілля Забарний та Руслан Маліновський.
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Конфлікт з Маліновським
Після матчу з Францією, в якому Руслан Маліновський знову не потрапив до стартового складу, і вийшов лише на заміну, Петраков розповів про те, що гравець ображається на нього.
"Я знайомлюся з командою, ми граємо за новою схемою. Ми поспілкувалися з Русланом, коли він прибув до збірної. Він ображається, що я його не поставив до складу. Я з ним поговорив, попросив у нього вибачення. Я тільки прийшов у команду. Мені в цій схемі потрібні гравці, які мають флангову швидкість. Будемо з Русланом розмовляти, подивимося, як буде далі", – заявив Петраков після гри з Францією 4 вересня. Вже 5 вересня Маліновського відпустили зі збірної до клубу.
Гравці з резерву на товариський матч
Натомість до збірної України довикликані гравці з резервного списку – Юхим Конопля з донецького Шахтаря та Владислав Кочергін і Сергій Булеца з луганської Зорі.
На товариський матч до Чехії, що відбудеться 8 вересня в Плзені, "синьо-жовті" вилетять 6 вересня у такому складі:
- Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла), Денис Бойко (Динамо).
- Захисники: Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).
- Півзахисники: Микола Шапаренко (Динамо), Сергій Булеца, Владислав Кочергін (обидва – Зоря), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Євген Макаренко (Фехервар, Угорщина), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія).
- Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Данило Сікан (Шахтар).