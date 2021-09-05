Ще перед грою з Францією залишив табір команди Ігор Харатін. Причиною стало те, що 3 вересня після вечірнього тренування гравцеві стало недобре, виникли проблеми зі шлунком, і лікарі команди рекомендували гравцеві пройти обстеження.

А вже після гри з Францією до розташування своїх клубів повернулися ще сім гравців. Це Андрій Пятов, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Ілля Забарний та Руслан Маліновський.

До теми Прокляття нічиїх: Україна втратила перемогу над Францією у відборі на ЧС-2022 – відео

Конфлікт з Маліновським

Після матчу з Францією, в якому Руслан Маліновський знову не потрапив до стартового складу, і вийшов лише на заміну, Петраков розповів про те, що гравець ображається на нього.

"Я знайомлюся з командою, ми граємо за новою схемою. Ми поспілкувалися з Русланом, коли він прибув до збірної. Він ображається, що я його не поставив до складу. Я з ним поговорив, попросив у нього вибачення. Я тільки прийшов у команду. Мені в цій схемі потрібні гравці, які мають флангову швидкість. Будемо з Русланом розмовляти, подивимося, як буде далі", – заявив Петраков після гри з Францією 4 вересня. Вже 5 вересня Маліновського відпустили зі збірної до клубу.

Гравці з резерву на товариський матч

Натомість до збірної України довикликані гравці з резервного списку – Юхим Конопля з донецького Шахтаря та Владислав Кочергін і Сергій Булеца з луганської Зорі.

На товариський матч до Чехії, що відбудеться 8 вересня в Плзені, "синьо-жовті" вилетять 6 вересня у такому складі: