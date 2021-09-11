Роксана: У Руслана ніколи не було проблем з тренерами
Роксана Маліновська у своєму інстаграмі заступилася за чоловіка. Вона опублікувала скриншот коментаря Юрія Вернидуба про Маліновського, в якому тренер порадив Руслану "опуститися на землю".
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Хто може підтвердити інформацію, що Руслан образився на тренера? Можливо, досить на цьому хайпувати журналістам? У Руслана ніколи не було проблем ні з тренерами, ні з гравцями, хочу нагадати. А цю новину було особливо неочікувано прочитати,
– написала Роксана.
Скриншот
Що відомо про конфлікт Маліновського з Петраковим
- З новим тренером збірна України зіграла у вересні три матчі. Два матчі українців відбулися у рамках відбору на чемпіонат світу 2022 року.
- У поєдинку проти Казахстану та Франції Маліновський не потрапив до основного складу, а з'явився тільки на заміну.
- Після гри з Францією наставник збірної Олександр Петраков заявив, що Маліновський образився через те, що не потрапив до основного складу.
- Тренер зазначив, що перепросив у Руслана за це перед всією командою.
- Маліновський не зіграв проти Чехії, адже Петраков дозволив Руслану та ще декільком гравцям повернутися у клуби.