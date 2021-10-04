Петраков был готов к вопросу об отсутствии Малиновского в заявке "сине-желтых".
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Малиновский? Я думал, что это будет первый вопрос. Вся страна сколько времени не может спать – только Малиновский, какой подонок Петраков, он должен позвонить, извиниться, на колени стать. Была программа Большой футбол, я там сказал всю правду. Но в нашей стране правда никому не нужна, меня здесь научили,
– начал он.
"Больше я ничего не буду говорить. Чувствую ли я давление? Конечно, последние недели две такое было давление вместо того, чтобы поддержать в этой ситуации. Меня таким дерьмом и грязью облили. Перед вами всеми скажу – большое спасибо. Вы меня только сделали сильнее" – сказал Петраков на пресс-конференции.
Странный конфликт между Петраковым и Малиновским
- Футболист Аталанты выпал из основы сборной Украины после того, как команду возглавил Александр Петраков. Малиновский за два предыдущих матча провел на поле меньше тайма.
- В интернете распространилась информация, что между Малиновским и Петраковым конфликт.
- Ранее эту ситуацию прокомментировала жена футболиста. Роксана заверила, что между ее мужем и наставником нет напряженных отношений.
- Руслан досрочно покинул расположение сборной перед контрольным спаррингом с чехами. Вместе с ним уехали и несколько других сборников.
- Новый тренер Украины сделал резкое высказывание о поведении Руслана в национальной команде.
- Малиновский впервые прокомментировал такие слова Петракова. Футболист отметил, что вежливо спросил, может ли он покинуть "сине-желтых" до матча с Чехией и услышал: "Хочешь ехать – езжай".