Петраков був готовий до питання щодо відсутності Маліновського у заявці "синьо-жовтих".

До теми Привіт Петракову: Маліновський знову найкращий в Аталанті

Маліновський? Я думав, що це буде перше питання. Вся країна скільки часу не може спати – тільки Маліновський, який покидьок Петраков, він повинен зателефонувати, перепросити, на коліна стати. Була програма Великий футбол, я там сказав всю правду. Але в нашій країні правда нікому не потрібна, мене тут навчили,

– почав він.

"Більше я нічого не буду говорити. Чи відчуваю тиск? Звісно, останні тижні два такий був тиск замість того, щоб підтримати в цій ситуації. Мене таким лайном і болотом облили. Перед вами усіма скажу – велике дякую. Ви мене лише зробили сильнішим", – сказав Петраков на пресконференції.

Дивний конфлікт між Петраковим та Маліновським