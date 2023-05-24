Кругленька сума: Хейні отримав штраф за брутальний поштовх Ломаченка
24 травня 2023, 23:10Читать новость на русском
Джерело:Твітер Девіна Хейні
Американський боксер Девін Хейні відзначився скандальною поведінкою під час дуелі поглядів напередодні мегафайту з Ломаченком. Покарання прилетіло до абсолютного чемпіона досить швидко.
Напередодні мегафайту в Лас-Вегасі боксери провели традиційну дуель поглядів. Під час обов'язкової передматчевої процедури Хейні не стримався та різко штовхнув Ломаченка.
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Вже тоді стало відомо, що абсолютний чемпіон отримає штраф за свою поведінку. Суму покарання Хейні оприлюднив у зверненні до Ломаченка.
Скажи комісії, щоб вони повернули мені 400 тисяч за той поштовх,
– написав американець.
Що ж так розлютило чемпіона
- Нагадаємо, що Хейні здобув перемогу над Ломаченком завдяки одноголосному рішенню суддів.
- Проте багато експертів та навіть глядачі на трибунах арени MGM Grand Garden були не згодні з вироком суддів.
- Команда Ломаченка підготувала апеляцію, а менеджер українця Егіс Клімас відправив листи боксерським організаціям. Вони сподіваються організувати реванш для ексчемпіона світу.
- За бій абсолютний чемпіон отримав 4 мільйони доларів, а Ломаченко – 3 мільйони. Тепер Хейні повинен віддати з гонорару 400 тисяч доларів.
- Ці всі події вивели з рівноваги Хейні.