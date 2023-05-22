20 травня в Лас-Вегасі відбувся один з найочікуваніших поєдинків 2023 року, в якому зустрілися абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні та ексчемпіон у трьох вагових дивізіонах Василь Ломаченко. Досить спірну перемогу в бою топових боксерів святкував 24-річний американець.

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Ф'юрі багато читав про поєдинок Ломи

Судді одноголосно віддали перемогу абсолютному чемпіону, хоча багато експертів та фахівців висловили сумнів у підсумках поєдинку. Тож журналісти поцікавилися думкою про бій володаря титулу чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі.

Проте гоноровий британець не зміг оцінити поєдинок. За словами "Циганського короля", він не дивився бій Ломаченка з Хейні, але багато чув про спірне суддівське рішення.

Я не дивився бій, але читав багато оглядів. Багато хто вважає, що це було пограбування, але я не бачив поєдинок і не ведуся на те, що говорять люди. Поки я не побачу бій сам, я не буду вторити думкам інших"

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що судді одноголосним рішенням віддали перемогу Девіну Хейні – 112-116, 113-115, 113-115.

Зазначимо, що сам Тайсон Ф'юрі міг теж провести бій за абсолют проти Олександра Усика. Але британець, який отримав прізвисько "Жадібне пузо", весь час підвищував ставки та врешті-решт залишився ні з чим. Є ще ймовірність провести мегафайт Усик – Ф'юрі у Саудівській Аравії, де збираються організувати турнір чотирьох. Але все буде залежати від того, з якої ноги прокинувся Ф'юрі.