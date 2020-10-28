Матч між "Ференцварошем" та "Динамо" в Лізі чемпіонів закінчився внічию. Кияни були попереду з різницею у два голи. Але втримати перевагу не зуміли.

Ференцварош – Динамо 2:2

Голи: Нгуен, 59, Болі, 90 – Циганков, 28 (пен), де Пена, 41

Вилучення: Сидорчук, 85 (Динамо)

Обидві команди програли свої перші матчі в Лізі чемпіонів в цьому сезоні. "Динамо" вдома поступилося "Ювентусу", а "Ференцварош" був розгромлений на виїзді "Барселоною".

Головний тренер "Ференцвароша" – Сергій Ребров. Саме він був наставником "Динамо", коли кияни востаннє виступали в Лізі чемпіонів – у сезоні 2016/17.

У складі угорської команди також виступають ще два українці – Ігор Харатін та Олександр Зубков.

Перед цим матчем "Динамо" втратило двох ключових гравців – воротаря Георгія Бущана та захисника Віталія Миколенка. В обох був позитивний результат тесту на коронавірус.

Команди доволі активно розпочали матч. Адже у гру з Барселоною" та "Ювентусом" обом клубам відводиться роль "статистів". І саме між собою вони, на думку букмекерів, мали б розіграти третє місце, яке дає право виступити в Лізі Європи. Тож перемога в цьому матчі покращувала позиції в групі.

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Перший момент в цьому матчі собі в актив занесли господарі. Ісаел перевірив реакцію Бойка, пробиваючи з гострого кута. На це "Динамо" змогло відповісти вже ближче до середини першого тайму. Фантастичний момент змарнував Караваєв. Він зумів прокинути м'яч поміж ніг супернику у штрафному майданчику. Але завдати прицільний удар – вже ні. Тож м'яч доволі легко впіймав голкіпер.

Та все ж саме "Динамо" першим забило гол. Після розіграшу кутового Кендзьора скинув м'яч під удар Забарному. Однак захисник пробити не зумів. Харатін у підкаті збив суперника, так ще й м'яч влучив йому в руку. Гравець "Ференцвароша" отримав жовту картку, а "Динамо" – право на пенальті. Удар з позначки чітко виконав Циганков.

"Динамо" одразу намагалося збільшити свою перевагу. Але зробити це вдалося ближче до кінця першого тайму. Буяльський уник офсайду, коли його запустили по флангу. Вийшовши на кут штрафного майданчика, він прострелив на дальню штангу. Незначний рикошет вд Ловренчика – і де Пена відправив м'яч у порожній кут воріт.

У другому таймі між командами продовжилася рівна боротьба. А забити гол у ворота "Динамо" допоміг Зубков. Саме він закинув на Нгуена, і нападник пробив у дальній кут воріт повз Бойка.

Щось зробити попереду "Динамо" не вдавалося. на полі було багато боротьби. Гості мали п'ять жовтих карток, а в "Динамо" їх було дві. Та саме Сидорчук, який мав попередження, пішов у незрозумілий підкат в центрі поля. І отримав другу жовту картку, залишивши киян у меншості.

Це змусило Луческу вдатися до замін. На поле вийшов Белуце, дебютувавши за "Динамо". І його помилка на останніх хвилинах стала фатальною. Під час подачі зі штрафного він не дотримався лінії із рештою захисників, завдяки чому спочатку Лайдоуні уник офсайду, а після цього і Болі. Так "Ференцварошу" вдалося зрівняти рахунок.

А вже коли йшли останні компенсовані секунди часу, "Ференцварош" міг і перемогу вирвати. Та Бойко зумів зачепити м'яч, який летів під перекладину після удару Зубкова. після цього пролунав фінальний свисток.

Ця нічия – на руку лише "Барселоні" та "Ювентусу". Адже тепер "Динамо" та "Ференцварош" важче буде нав'язати їм боротьбу за вихід у плей-офф.