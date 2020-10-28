Каталонська "Барселона" 28-го жовтня здобула другу поспіль перемогу в Лізі чемпіонів. У рамках 2-го туру групового етапу каталонці в Турині перемогли "Ювентус".

Ювентус – Барселона 0:2

Голи: Дембеле, 14, Мессі, 90+1

Вилучення: Деміраль, 85 (Ювентус)

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Хід гри

"Барселона" агресивно розпочала поєдинок у Турині, пише 24 канал. Уже на старті матчу Мессі вийшов на ударну позицію, але з меж штрафного покотив м'яч повз ворота.

Після цього прекрасним ударом вистрілив ексгравець "Ювентуса" Міралем П'янич, однак голкіпер туринців парирував його постріл. П'янич не вимкнувся з моменту й коли м'яч повернувся до нього, боснієць пасом знайшов Грізманна.

Чемпіон світу 2018 року зарядив щосили, але "Ювентус" врятувала стійка. Тиск "Барселони" дав плоди на 14-й хвилині. Дембела, який зник з футбольних радарів, отримав м'яч на правому фланзі. Француз здійснив зміщення до центру і пробив. М'яч після рикошету від гравця "Ювентуса" опинився у воротах – 1:0.

Відео голу Дембеле

На 23-й хвилині "Барселона" могла подвоїти перевагу. Мессі та Грізманн обігралися у штрафному, але Ліонель не зміг забити зі зручної позиції.

"Ювентус" у першій половині гри виглядав слабко: туринці провели два голи, але вони були скасовані через офсайд в Альваро Морати.

На 55-й хвилині "Ювентус" вистрілив поодиноким гострим моментом. Після того, як Куадрадо у падінні віддав пас на Морату, Альваро заніс м'яч у ворота. Однак це був не вечір іспанця. Через офсайд був скасований третій гол форварда.

"Барселона" на 62-й хвилині відповіла гострим ударом Мессі з-під захисників. На щастя італійців, Лео не влучив. Ще один момент у каталонців мав Педрі. Каталонський талант отримав м'яч у штрафному, одним рухом хитнув оборонців та пробив. Але поцілити у ворота футболісту "Барселони" завадили оборонці.

На 75-й хвилині Грізманн зобов'язаний був робити рахунок 2:0. "Барселона" провели швидку вертикальну атаку й після пасу Мессі француз вийшов віч-на-віч з голкіпером, але пробив повз ворота.

Через 10 хвилин Деміраль підвів "Ювентус", награвши на вилучення. Таким чином, шанси італійців вирвати бодай нічию ще зменшилися. Свій вирок "Ювентус" отримав у компенсований час. Фаті заробив пенальті, який впевнено виконав Мессі.

У підсумку "Барселона" здобула переконливу перемогу та очолила групу G.