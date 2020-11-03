Аргентинський форвард "Барселони" Ліонель Мессі може пропустити матч 3-го туру Ліги чемпіонів з київським "Динамо".

Після двох перемог в Лізі чемпіонів і з урахуванням напруженого календаря матчів наставник "синьо-гранатових" Рональд Куман може дати Мессі перепочинок, інформує AS.

До теми Матч "Барселона" – "Динамо" довірили відомому арбітру з АПЛ

Матч "Барселона" – "Динамо" відбудеться у середу, 4-го листопада. Початок гри о 22:00.

Матч "Барселона" – "Динамо" можуть скасувати

Поєдинок "Барселони" і "Динамо" перебуває під загрозою зриву через спалах коронавірусу у киян. У "Динамо" в заявці на матч 13 гравців зі списку А, це мінімум, який потрібен по протоколу УЄФА на матч Ліги чемпіонів.

Якщо в день матчу, 3 жовтня, в "Динамо" виявиться зараженим ще один футболіст, то матч повинен бути відкладений і перенесений відповідно до протоколу УЄФА.

У зв'язку з позитивними тестами на COVID-19 не зможуть допомогти команді:

Бущан

Бойко

Миколенко

Караваєв

Гармаш

Шапаренко

Белуце

Цитаїшвілі

Дуелунд

Окрім того, не зможе взяти участь у матчі і Сергій Сидорчук, який у попередньому турі отримав червону картку та пропустить гру через дискваліфікацію.Однак капітан "Динамо" вирушить до Барселони разом з командою.

У лазареті команди перебувають Микита Бурда, Олександр Тимчик і Володимир Костевич.