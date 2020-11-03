Мессі може пропустити матч проти "Динамо" у Лізі чемпіонів: що трапилося
Аргентинський форвард "Барселони" Ліонель Мессі може пропустити матч 3-го туру Ліги чемпіонів з київським "Динамо".
Після двох перемог в Лізі чемпіонів і з урахуванням напруженого календаря матчів наставник "синьо-гранатових" Рональд Куман може дати Мессі перепочинок, інформує AS.
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Матч "Барселона" – "Динамо" можуть скасувати
Поєдинок "Барселони" і "Динамо" перебуває під загрозою зриву через спалах коронавірусу у киян. У "Динамо" в заявці на матч 13 гравців зі списку А, це мінімум, який потрібен по протоколу УЄФА на матч Ліги чемпіонів.
Якщо в день матчу, 3 жовтня, в "Динамо" виявиться зараженим ще один футболіст, то матч повинен бути відкладений і перенесений відповідно до протоколу УЄФА.
У зв'язку з позитивними тестами на COVID-19 не зможуть допомогти команді:
- Бущан
- Бойко
- Миколенко
- Караваєв
- Гармаш
- Шапаренко
- Белуце
- Цитаїшвілі
- Дуелунд
Окрім того, не зможе взяти участь у матчі і Сергій Сидорчук, який у попередньому турі отримав червону картку та пропустить гру через дискваліфікацію.Однак капітан "Динамо" вирушить до Барселони разом з командою.
У лазареті команди перебувають Микита Бурда, Олександр Тимчик і Володимир Костевич.
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