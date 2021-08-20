Я не герой, – капітан збірної Данії К'єр пригадав моторошне падіння Еріксена на Євро

Капітан збірної Данії Сімон К'єр став одним із перших, хто підбір до Крістіана Еріксена, який знепритомнів, та надав допомогу. Футболіст не вважає себе героєм.

"Просто робив те, що повинен був робити"

Центральний захисник італійського Мілана не бачить у своєму вчинку нічого героїчного. Сімон К'єр не міг інакше вчинити у такій ситуації, коли твій партнер по команді лежить на полі непритомний.

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Я не герой, я просто робив те, що повинен був робити, не замислюючись, як і всі інші. Інстинкт керував мною, і я автоматично робив те, що повинен був. Це трапилося зі мною вперше, сподіваюся, і востаннє,

– сказав К'єр.

Відкриття Євро-2020 та перший матч турніру на домашній арені перетворився на справжнє жахіття для Данії. Капітан команди заявив, що так само б вчинив, якби на місці Крістіана Еріксена був гравець суперника.

"Вчинив би так само, якби це був гравець суперника"

Нагадаємо, що футболісти створили коло навколо непритомного Еріксена. Саме так вони загородили свого партнера по команді, якому медики надавали допомогу, від телекамер.

Це були командні зусилля, очевидно, ми б вчинили так само, якби він був суперником. Ось і все. Єдине, що має значення, це те, що Крістіан зараз в порядку. Це єдине, що важливо,

– відповів Сімон.

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