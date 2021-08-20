"Просто делал то, что должен был делать"
Центральный защитник итальянского Милана не видит в своем поступке ничего героического. Симон Кьер не мог иначе поступить в такой ситуации, когда твой партнер по команде лежит на поле без сознания.
Вот так После остановки сердца во время матча Евро-2020: Эриксен продолжит карьеру футболиста
Я не герой, я просто делал то, что должен был делать, не задумываясь, как и все остальные. Инстинкт управлял мной, и я автоматически делал то, что должен был. Это случилось со мной впервые, надеюсь, и в последний раз,
– сказал Кьер.
Открытие Евро-2020 и первый матч турнира на домашней арене превратился в настоящий кошмар для Дании. Капитан команды заявил, что так же бы поступил, если бы на месте Кристиана Эриксена был игрок соперника.
"Поступил бы так же, если бы это был игрок соперника"
Напомним, что футболисты создали круг вокруг потерявшего сознание Эриксена. Именно так они загородили своего партнера по команде, которому медики оказывали помощь, от телекамер.
Это были командные усилия, очевидно, мы бы поступили так же, если бы он был соперником. Вот и все. Единственное, что имеет значение, это то, что Кристиан сейчас в порядке. Это единственное, что важно,
– ответил Симон.
У Эриксена остановилось сердце во время матча Евро-2020: главное
- Матч-открытие Евро-2020 Дания – Финляндия навсегда запомнится футбольным фанатам. В конце первой 45-минутки лидер сборной Дании Кристиан Эриксен без борьбы неожиданно упал на газон и потерял сознание.
- Футболисты и медики сразу побежали спасать жизнь полузащитника. Капитан команді Симон Кьер не только помог Эриксену, но и успокоил любимую футболиста, которая со слезами на глазах выбежала на поле. Также помогал успокоить девушку голкипер сборной Каспер Шмейхель.
- Как сообщили впоследствии, у Кристиана остановилось сердце. Медики вытащили футболиста из другого мира и продолжали оказывать помощь уже в больнице.
- Поединок был приостановлен на неопределенный срок. Позже футболисты Дании заявили, что продолжили матч, как того хотел Эриксен. Правда, подарить победу пострадавшему не удалось – минимальная победа Финляндии (0:1).
- 15 июня датчанин впервые обратился к фанатам из больничной палаты. Сейчас футболист восстанавливается в родной Дании после операции на сердце. Эриксену установили кардиостимулятор.
- Игрок даже планирует продолжать карьеру футболиста, но точно не в Италии. Правила в этой стране не позволяют футболистам играть с сердечной патологией. У Эриксена есть запасной вариант – возвращение в родной Аякс из Нидерландов.