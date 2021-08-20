"Просто делал то, что должен был делать"

Центральный защитник итальянского Милана не видит в своем поступке ничего героического. Симон Кьер не мог иначе поступить в такой ситуации, когда твой партнер по команде лежит на поле без сознания.

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Я не герой, я просто делал то, что должен был делать, не задумываясь, как и все остальные. Инстинкт управлял мной, и я автоматически делал то, что должен был. Это случилось со мной впервые, надеюсь, и в последний раз,

– сказал Кьер.

Открытие Евро-2020 и первый матч турнира на домашней арене превратился в настоящий кошмар для Дании. Капитан команды заявил, что так же бы поступил, если бы на месте Кристиана Эриксена был игрок соперника.

"Поступил бы так же, если бы это был игрок соперника"

Напомним, что футболисты создали круг вокруг потерявшего сознание Эриксена. Именно так они загородили своего партнера по команде, которому медики оказывали помощь, от телекамер.

Это были командные усилия, очевидно, мы бы поступили так же, если бы он был соперником. Вот и все. Единственное, что имеет значение, это то, что Кристиан сейчас в порядке. Это единственное, что важно,

– ответил Симон.

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