Усик і Ф'юрі можуть визначити абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Українець утримує титули WBO, WBA, IBF. Натомість у Ф'юрі – пояс WBC.

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Вперше у важкій вазі боксери можуть зустрітися відразу за чотири титули. Раніше, коли не було поясу WBO, абсолютними чемпіонами вдалося стати Майку Тайсону та Ленноксу Льюїсу.

Та, щоб бій Усик – Ф'юрі відбувся, обом боксерам слід перемогти в проміжних поєдинках. Українець повинен дати реванш Ентоні Джошуа, а Ф'юрі – провести захист титулу WBC.

Найочікуваніші бої за версією ESPN

1. Тайсон Ф'юрі – Олександр Усик

2. Сауль Альварес – Геннадій Головкін

3. Теренс Кроуфорд – Еррол Спенс

4. Ентоні Джошуа – Деонтей Уайлдер

5. Джордж Камбосос-молодший – Девін Хейні

6. Раян Гарсія – Джервонта Девіс

7. Давид Бенавідес – Джермалл Чарло



Найочікуваніші бої за версією ESPN / Фото з інстаграму ESPN