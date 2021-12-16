Розглядають країни Середнього Сходу
Хірн наголосив на тому, що все ж таки українець зустрінеться спершу з Джошуа. Оскільки WBC зобов'язала Тайсона Ф'юрі битися з офіційним претендентом.
Варте уваги Ф'юрі назвав несподіваний результат реваншу Усик – Джошуа
Те, що WBC санкціонувала бій Ф'юрі – Вайт, поклало край чуткам про те, що Джошуа відійде убік і дасть провести поєдинок Усик – Ф'юрі,
– наголосив промоутер.
Едді Хірн зазначив, що отримує пропозиції від країн Середнього Сходу.
"Шукаємо місце, де має відбутися реванш Усик – Джошуа. Наразі проходять зустрічі в Саудівській Аравії та інших країнах Середнього Сходу, щоб отримати найвигідніші умови", – додав Хірн.
Усик відібрав чемпіонські пояси в Джошуа
- Олександр Усик 25 вересня на стадіоні "Тоттенхем" в Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав чемпіонські титули у британця.
- Після бою Джошуа вирішив активував опцію про реванш.
- Раніше Усик заявляв, що бій може відбутися вже на весні 2022-го.
- Проте нещодавно боксер спростував цю інформацію та зазначив, що наразі вони з Джошуа не близькі до реваншу.