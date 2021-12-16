Розглядають країни Середнього Сходу

Хірн наголосив на тому, що все ж таки українець зустрінеться спершу з Джошуа. Оскільки WBC зобов'язала Тайсона Ф'юрі битися з офіційним претендентом.

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Те, що WBC санкціонувала бій Ф'юрі – Вайт, поклало край чуткам про те, що Джошуа відійде убік і дасть провести поєдинок Усик – Ф'юрі,

– наголосив промоутер.

Едді Хірн зазначив, що отримує пропозиції від країн Середнього Сходу.

"Шукаємо місце, де має відбутися реванш Усик – Джошуа. Наразі проходять зустрічі в Саудівській Аравії та інших країнах Середнього Сходу, щоб отримати найвигідніші умови", – додав Хірн.

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