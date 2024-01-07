Насолоджувалась цими матчами, – Світоліна гідно відреагувала на поразку у фіналі в Окленді

Еліна Світоліна провела свій перший фінал у новому 2024-му році. Перша ракетка України не змогла перемогти 19-річну американку Коко Гофф у вирішальному матчі WTA 250 в Окленді.

Тенісистки видали 2-годинний трилер на корті у Новій Зеландії, який закінчився на користь третьої ракетки світу. 19-річна Коко Гофф захистила свій титул в Окленді, передає 24 Канал.

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Що Світоліна сказала після поразки у фіналі в Окленді

Після матчу було видно засмученість на обличчі Світоліної, але Еліна, як завжди, із гідністю прийняла прикру поразку.

У післяматчевому коментарі українська тенісистка привітала суперницю з перемогою та розповіла, як їй виступалось на корті у Новій Зеландії. Перша ракетка України сподівається, що ще зможе зіграти у майбутньому на турнірі в Окленді.

Я тут в вперше і це просто неймовірно. Хочу привітати Коко та її команду з тими результатами, які вони показали протягом останнього тижня. Я насолоджувалася цими матчами. Сьогодні був важкий матч, але я дуже сподіваюся, що ще раз зіграю тут та потішу публіку,

– сказала Світоліна.

Це був 21-й фінальний матч у кар'єрі бронзової призерки Олімпіади-2020.

Попри поразку Світоліна підійметься на дві позиції в онлайн-рейтингу WTA. Із нового тижня Еліна стане 23-ю ракеткою світу. Завдяки такому виступу в Окленді українка заробить 20,1 тисячі доларів та 163 очки до свого рейтингу.