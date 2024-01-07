Теннисистки выдали 2-часовой триллер на корте в Новой Зеландии, закончившийся в пользу третьей ракетки мира. 19-летняя Коко Гофф защитила свой титул в Окленде, передает 24 Канал.

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Что Свитолина сказала после поражения в финале в Окленде

После матча была видна расстройство на лице Свитолиной, но Элина, как всегда, с достоинством приняла досадное поражение.

В послематчевом комментарии украинская теннисистка поздравила соперницу с победой и рассказала, как ей выступало на корте в Новой Зеландии. Первая ракетка Украины надеется, что еще сможет сыграть в будущем на турнире в Окленде.

Я здесь впервые и это просто невероятно. Хочу поздравить Коко и ее команду с результатами, которые они показали в течение последней недели. Я наслаждалась этими матчами. Сегодня был тяжелый матч, но я очень надеюсь, что еще раз сыграю здесь и порадую публику,

– сказала Свитолина.

Это был 21-й финальный матч в карьере бронзового призера Олимпиады-2020.

Несмотря на поражение Свитолина, поднимется на две позиции в онлайн-рейтинге WTA. С новой недели Элина станет 23-й ракеткой мира. Благодаря такому выступлению в Окленде украинка заработает 20,1 тысяч долларов и 163 очка в свой рейтинг.

Отметим! К сожалению, Свитолина не стала автором второго трофея для Украины в 2024 году. Недавно Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко одержала победу в парном разряде турнира WTA 250 в Брисбене. Эту победу Киченок посвятила родной стране.