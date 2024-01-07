Коко Гофф – Еліна Світоліна 2:1 (6:7, 6:3, 6:3)

Тенісистки провели свій перший фінал у 2024-му році, видавши поєдинок тривалістю понад 2 години. Безкомпромісна боротьба почалась вже із перших розіграшів. Суперниці обмінялись геймами, але далі Гофф довела рахунок до 3:1 на свою користь, пише 24 Канал.

Читайте також Перший трофей для України у 2024 році: Кіченок у парі з Остапенко виграла турнір в Австралії

Еліні довелось наздоганяти американка, взявши її подачу, а в наступному геймі із брейком вже зрівнялась із Коко – 3:3. Далі у першій партії постійно вела у рахунку Гофф, але Світоліна не упустила рук, перевівши у 12-му геймі сет у тай-брейк.

Тут Світоліна продемонструвала ще раз, що не збирається так просто віддавати партію третій ракетці світу. Еліна не дозволила Коко наблизитись до себе більше, ніж на два бали та у підсумку оформила перемогу на тай-брейку 4:7, а у сеті – 6:7.

Неймовірний розіграш від Світоліної: дивіться відео

Друга партія розпочалась на користь тенісистки із США, яка взяла два гейми 2:0. І знову Світоліна була у ролі тієї. хто постійно наздоганяє. Але цього разу гра Еліни не була такою переконливою. Гофф із трьома геймами переваги продовжила фінал у третю партію – 6:3.

Знову медична допомога для українки

На старті вирішального сету Світоліна взята медичний тайм-брейк, аби перев'язати пальці на нозі. Водночас це був короткий додатковий відпочинок для українки, яка провела дуже складний шлях до фіналу, граючи 2-годинні матчі.

Дуже напружений сет видали дівчата в Окленді. Тенісистки по черзі захищали гейми на своїх подачах 3:3. Два наступні гейми були на користь Гофф, яка нарешті взяла розіграш на м'ячі Еліни – 5:3.

Коко подавала на матч. Світоліна витягнула гейм до 30:40, але 19-річна американська тенісистка вже не віддала перемогу 6:3.

На жаль, Еліна Світоліна програла у фіналі Коко Гофф. Але це поразка, за яку хочеться плескати українці стоячи. Чудовий виступ Світоліна видала в Окленді.