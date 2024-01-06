Людмила Кіченок / Альона Остапенко – Грет Міннен / Хезер Вотсон 2:0 (7:5, 6:2)

Суперниці вперше зустрічалися між собою. Українка в парі з латвійською тенісисткою вже з першого турніру в році підтвердили статус одних із найкращих парниць сучасності та здобули впевнену перемогу, яка принесла їм титул, пише 24 Канал.

Читайте також Збірна України визначила склад на матч Кубка Девіса: хто протистоятиме рекордсменам турніру

У першому сеті тенісистки довгий час не могли взяти свою подачу й шість стартових геймів закінчувалися брейками. Після цього суперниці по 2 рази перемагали на подачі, хоча у восьмому геймі українсько-латвійський дует був дуже близький, щоб відпустити конкуренток у відрив, але зміг відіграти 3 брейк-поінти.

Вирішальним став 12-й гейм, у якому Кіченок і Остапенко з другої спроби оформили брейк, після чого змогли впевнено оформити перемогу в партії на своїй подачі – 7:5.

Другий сет пройшов набагато простіше для чемпіонок, які змогли одразу зробити гандикап у 4 гейми та спокійно довели партію до перемоги – 6:2.

Відео з фінальним розіграшем та першими емоціями переможниць

Після поєдинку Людмила Кіченок дала свій перший коментар на корті та присвятила тріумф своїм землякам:

Я б хотіла присвятити нашу сьогоднішню перемогу українському народу, який щодня веде важку боротьбу.

Зазначимо, що цей титул став дев'ятим парним у кар'єрі Людмили Кіченок та третій спільний з Альоною Остапенко. Раніше вони разом перемагали у 2022 році на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті та WTA 250 у Бірмінгемі.

Цікаво. Вже 8 січня українські уболівальники можуть сподіватися на ще один тріумф від своєї землячки. Еліна Світоліна в одиночному розряді в Окленді переграла у півфіналі Сію Ван і у вирішальному поєдинку буде зустрічатися з третьою ракеткою світу Коко Гофф.