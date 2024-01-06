Фінал парного розряду престижного тенісного турніру WTA 500 в австралійському Брісбені завершився перемогою українки Людмила Кіченок та латвійки з українським корінням Альони Остапенко. У вирішальному поєдинку Кіченок та Остапенко змусили капітулювати дует бельгійки Грет Міннен та Гезер Вотсон із Великобританії.
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Людмила Кіченок присвятила перемогу в Брісбені українцям
Після перемоги Людмила Кіченок, отримавши змогу сказати на корті декілька слів уболівальникам, вчергове нагадала про російсько-українську війну, яка триває вже майже 10 років.
Хочу присвятити нашу сьогоднішню перемогу українському народу, який щодня веде важку боротьбу,
– сказала Людмила Кіченок.
Цікаво, що сестра-близючка Людмили Надія Кіченок у чвертьфіналі турніру в Брісбені разом з американкою Даніель Коллінс поступилася саме парі Міннен та Вотсон