Вслід за Світоліною: Ястремська вилетіла з турніру в Аделаїді
Джерело:24 канал
Даяна Ястремська пробилась в основну сітку турніру WTA 250 в Аделаїді, але програла вже у першому колі. Українська тенісистка не змогла пройти Терезу Мартінцову.
Даяна Ястремська – Тереза Мартінцова 1:2 (4:6, 6:3, 3:6)
Поєдинок тривав 2 години 16 хвилин. Саме стільки знадобилось Мартінцовій, щоб перерва переможну серію українки.
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У першому сеті Ястремська лідирувала з рахунком 3:1. Але чешка вчасно віднайшла свою гру та не лише зрівняла рахунок, а й взяла три гейми поспіль та залишила партію за собою – 4:6. Тенісистки віддали п'ять розіграшів на своїх подачах.
У наступній партії українка знову повела у рахунку. Але цього разу Даяна вже не розгубила свою перевагу – 6:3.
Все вирішувалось у третьому сеті. Мартінцова взяла три стартові гейми 0:3. Українка намагалась скоротити відставання, але впритул наблизитись до суперниці не вдалось – 3:6.
- Ястремська вилетіла у першому колі основної сітки турніру в Аделаїді.
- Свої виступи сенсаційно завершила Еліна Світоліна. Перша ракетка України програла Медісон Кіз.
- Єдиною серед українок, яка продовжує свій шлях, є Марта Костюк. 19-річна тенісистка в 1/16 фіналу здолала американку Шелбі Роджерс.