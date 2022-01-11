Даяна Ястремская – Тереза Мартинцова 1:2 (4:6, 6:3, 3:6)

Поединок продолжался 2 часа 16 минут. Именно столько понадобилось Мартинцовой, чтобы прервать победную серию украинки.

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В первом сете Ястремская лидировала со счетом 3:1. Но чешка вовремя нашла свою игру и не только сравняла счет, но и взяла три гейма подряд, и оставила партию за собой – 4:6. Теннисистки отдали пять розыгрышей на своих подачах.

В следующей партии украинка снова повела в счете. Но на этот раз Даяна уже не растеряла свое преимущество – 6:3.

Все решалось в третьем сете. Мартинцова взяла три стартовых гейма 0:3. Украинка пыталась сократить отставание, но вплотную приблизиться к сопернице не удалось – 3:6.