Даяна Ястремська – Тереза Мартінцова 1:2 (4:6, 6:3, 3:6)

Поєдинок тривав 2 години 16 хвилин. Саме стільки знадобилось Мартінцовій, щоб перерва переможну серію українки.

Читайте також Невдалий останній танець: Стаховський несподівано програв на старті кваліфікації Australian Open

У першому сеті Ястремська лідирувала з рахунком 3:1. Але чешка вчасно віднайшла свою гру та не лише зрівняла рахунок, а й взяла три гейми поспіль та залишила партію за собою – 4:6. Тенісистки віддали п'ять розіграшів на своїх подачах.

У наступній партії українка знову повела у рахунку. Але цього разу Даяна вже не розгубила свою перевагу – 6:3.

Все вирішувалось у третьому сеті. Мартінцова взяла три стартові гейми 0:3. Українка намагалась скоротити відставання, але впритул наблизитись до суперниці не вдалось – 3:6.