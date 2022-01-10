Медісон Кіз – Еліна Світоліна 2:0 (6:2, 6:4)
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Поєдинок американки Медісон Кіз проти Світоліної тривав менше, аніж півтори години. Світоліна програла у двох сетах.
У першому сеті Кіз знадобилося пів години, щоб розбити українку. Американка оформила два брейки та легко виграла партію з рахунком 6:2.
Світоліній вдалося нав'язати боротьбу в другій партії, проте Еліна так і не змогла зробити бодай один брейк. Натомість один виграний гейм на подачі українки дозволив Кіз довести матч до перемоги.
Світоліна невдало розпочала 2022 рік
- У новому сезоні 15-а ракетка світу Світоліна зіграла другий матч і знову зазнала поразки.
- 4-го січня Еліна сенсаційно поступилася 130-й ракетці світу Анастасії Гасановій з Росії.
- Серія українки без перемог вже складає 4 матчі. Наступний турнір, на якому зіграє Світоліна – Australian Open.