Медісон Кіз – Еліна Світоліна 2:0 (6:2, 6:4)

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Поєдинок американки Медісон Кіз проти Світоліної тривав менше, аніж півтори години. Світоліна програла у двох сетах.

У першому сеті Кіз знадобилося пів години, щоб розбити українку. Американка оформила два брейки та легко виграла партію з рахунком 6:2.

Світоліній вдалося нав'язати боротьбу в другій партії, проте Еліна так і не змогла зробити бодай один брейк. Натомість один виграний гейм на подачі українки дозволив Кіз довести матч до перемоги.

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