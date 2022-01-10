Марта Костюк (Україна) – Шелбі Роджерс (США) 2:0 (6:3, 6:4)
Тенісистки провели на корті 1 годину 20 хвилин. Саме стільки часу знадобилось українці, щоб оформити перемогу у двох сетах.
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Початок зустрічі видався напруженим для Марти. Костюк поступалась за геймами 1:2, але знайшла свою гру та швидко повела у рахунку. Тенісистка з України взяла чотири гейми поспіль та зробила комфортну перевагу у першому сеті – 5:2, взявши два гейми на подачі суперниці.
Далі 19-річна киянка дозволила Роджерс взяти один розіграш 5:3, але вже наступний гейм був за українкою 6:3.
Непростий сет для Костюк
Другий сет мав сценарій першого. Шелбі повела у рахунку, а Костюк повинна була наздоганяти американку. І з цим вдруге впоралась Марта. Щоправда, у цій партії тенісистка з США додала у грі та не без бою віддала сет.
Ключовим став дев'ятий гейм, коли Костюк із брейком повела у рахунку 5:4. Вже у наступному геймі українка використала другий матч-пойнт та оформила перемогу над Роджерс.
- Костюк вдало розпочала свій шлях в Аделаїді.
- В 1/8 українська тенісистка зіграє проти переможниці матчу між Катеріною Сіняковою (Чехія) та Корі Гофф (США).
- Відзначимо, що свій шлях на цьому турнірі 10 січня розпочне перша ракетка України Еліна Світоліна. 27-річна тенісистка зустрінеться з американкою Медісон Кіз.