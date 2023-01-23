Україна завоювала шість медалей на Всесвітній зимовій Універсіаді: хто здобув нагороди

З 11 до 22 січня в американському Лейк-Плесіді тривала XXXI Всесвітня зимова Універсіада. Україну представляли 60 спортсменів.

Загалом на Універсіаді змагалися майже півтори тисячі учасників із 540 університетів та 43 країн світу. Було розіграно 86 комплектів нагород.

Варте уваги Українці вибороли ще дві медалі на етапі Кубка світу з лижної акробатики

В українській команді були представники 22 університетів: 20 в Україні та 2 за кордоном (Польща і США). Українці виступали у восьми видах спорту: біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні перегони, сноубординг, фігурне катання на ковзанах, хокей з шайбою і шорт-трек.

Наша команда виборола 6 медалей – 1 золоту, 1 срібну і 4 бронзові.

Хто з українців виборов медалі на Всесвітній зимовій Універсіаді

Золото

Михайло Харук, сноубординг, гранд слалом.

Срібло

Бронза

У медальному заліку за підсумками Універсіади Україна посіла 18-е місце.