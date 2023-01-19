Дмитро Грущак показав найкращий серед українських біатлоністів результат у чоловічому спринті на Універсіаді – 7-ме місце. Він припустився двох промахів на стрільбі стоячи та в підсумку програв чемпіону 47,4 секунди. Відтак і в гонці переслідування він стартував сьомим.

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А от вже в цій гонці Грущак завдяки влучній стрільбі та швидкому ходу вирвався в лідери. Перед заключним вогневим рубежем він ішов першим, але схибив одного разу, тоді як американець Бйорн Вестервельт відстрілявся чисто і в підсумку виборов золото.

Для збірної України це перша срібна нагорода на Всесвітній зимовій Універсіаді 2023. До цього українці здобули дві бронзові нагороди – в змішаній естафеті з біатлону та у командних змаганнях з лижного двоборства.

Ще двоє українців – Владислав Чихарь і Роман Боровик – фінішували на 10-му і 12-му місцях відповідно. Обоє зуміли покращити свої позиції в порівнянні зі стартом. Чихарь піднявся на одну сходинку вверх, а Боровик зумів піднятися на дві позиції.

Усі троє – студенти Сумського державного університету.