В американському Лейк-Плесіді тривають змагання зимової Універсіади-2023. Збірна України здобула першу золоту нагороду.
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Перше золото України на Універсіаді-2023
Змагання у паралельному гігантському слаломі тривали один день. Під час кваліфікації представник України Михайло Харук показав один з найкращих результатів.
У фіналі змагань Михайлу протистояв австрієць Матеус Пінк. Запекла боротьба точилася до самого фінішу. Втім, українець виявився спритнішим і випередив представника Австрії на 0.69 секунд.
Відео чемпіонського фіналу
Ця медаль стала четвертою для України в загальному заліку і першою золотою нагородою на Універсіаді-2023. До цього українці здобули одну срібну і дві бронзові медалі. У загальному медальному заліку Україна посідає 17 місце.
Всі медалі України на Універсіаді-2023
- Золото: Михайло Харук (сноубординг, паралельний слалом-гігант)
- Срібло: Дмитро Грущак (біатлон, гонка переслідування)
- Бронза: Юлія Городна і Степан Кінаш (біатлон, одиночний мікст), Дмитро Мазурчук і Віталій Гребенюк (лижне двоборство)