В общей сложности на Универсиаде соревновались почти полторы тысячи участников из 540 университетов и 43 стран мира. Было разыграно 86 комплектов наград.

Достойно внимания Украинцы завоевали еще две медали на этапе Кубка мира по лыжной акробатике

В украинской команде были представители 22 университетов: 20 в Украине и 2 за границей (Польша и США). Украинцы выступали в восьми видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, сноубординг, фигурное катание на коньках, хоккей с шайбой и шорт-трек.

Наша команда завоевала 6 медалей – 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые.

Кто из украинцев завоевал медали на Всемирной зимней Универсиаде

Золото

Михаил Харук, сноубординг, гранд слалом.

Серебро

Бронза

В медальном зачете по итогам Универсиады Украина заняла 18 место.