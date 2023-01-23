Дмитро Котовський виборов срібну нагороду, отримавши за свій стрибок "гвинт – гвинт – два гвинти" 119,91 бала й пропустивши вперед лише швейцарця Ное Рьота (124.43).

Перед тим українець на цьому етапі Кубка світу здобув бронзову нагороду. Котовський раніше на п'єдестал цих престижних змагань сходив лише у командній першості.

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Українці Володимир Кушнір та Максим Кузнєцов посіли 11-те та 12-те місця, набравши 82.21 та 48.60 балів відповідно.

Анастасія Новосад повторила бронзовий успіх, виконавши подвійне сальто з трьома гвинтами та отримавши за нього 90,59, і, як і напередодні, зійшла на третю сходинку п’єдесталу. Відтак для неї це третя індивідуальна медаль Кубка світу, і п'ята загалом.

Перемогу здобула австралійка Лаура Піл. А ще одна українка Ольга Полюк показала восьмий результат.