Українські спортсмени Дмитро Мазурчук і Віталій Гребенюк стали бронзовими призерами у командних змаганнях з лижного двоборства.

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Заявку на успіх хлопці зробили вже на трампліні. Зайнявши проміжну третю позицію після стрибків з трампліна (HS 100) завдяки результатам 86,5 і 86 м відповідно, Мазурчук і Гребенюк зуміли зберегти її й після лижних перегонів 2x4x1,5 км, поступившись у підсумку на фініші 42,1 секундами суперникам зі США і 34,7 – команді Японії.

Для збірної України це вже друга нагорода на Всесвітній зимовій Універсіаді. 16 січня Україна завоювала бронзову нагороду в змішаній естафеті з біатлону.

Дмитро Мазурчук представляє Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Віталій Гребенюк – Кременецьку обласну гуманітарно-педагогічну академію імені Тараса Шевченка.