Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін прокоментував перемогу над Реалом (2:0) у матчі Ліги чемпіонів.

Воротар не стримував емоцій та присвятив цю перемогу вболівальникам. Про це Трубін розповів у інтерв'ю ТК "Футбол".

Як це було Шахтар вдруге сенсаційно переміг Реал на НСК "Олімпійський": відео

Сьогодні перемога більше радості принесла, ніж успіх у першому матчі, тому що зіграли на нуль. Це важливо для воротаря, захисників і всієї команди. Гра була важка для всіх, але ми вірили в перемогу і один одного. Знали, що все може вийти. 0:10 – це був важкий удар, але у нас психологія переможців і ми змогли реабілітуватися.

"Якщо порівнювати перший матч з Реалом і зараз, то я вважаю, що психологічно я виріс. У першому матчі мені хотілося, щоб скоріше все закінчилося, то сьогодні я отримував задоволення до кінця від матчу", – підсумував Трубін.

Друга перемога Шахтаря над Реалом: коротко

Матч на НСК "Олімпійський" завершився сенсаційною перемогою "гірників" 2:0.

Чудову нагоду відзначитися втратив Маркос Асенсіо на 4-й хвилині, коли поцілив у стійку. Ще кілька гострих моментів підопічні Зідана створили у першому таймі, але забивав у матчі тільки Шахтар.

На 56 хвилині Дентінью скористався неузгодженими діями між захисниками мадридців, а Манор Соломон під завершення гри зумів завдати точного удару низом у ближній кут воріт Куртуа.