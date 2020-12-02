2 грудня Севілья зіграла з Челсі у матчі групового етапу Ліги чемпіонів. "Аристократи" здобули впевнену пермогу, а героєм зустрічі став Олів'є Жиру.

Севілья – Челсі 0:4

Голи: Жиру, 8, 54, 74, 83 (пен.)

"Нервіонці" під керівництвом Хулена Лопетегі в статусі діючих переможців Ліги Європи ударно пройшли чотири тури групового етапу і достроково забезпечили собі путівку в 1/8 фіналу турніру.

"Аристократи", як і іспанці, також видали чотири ударних поєдинки, і де-юре вже потрапили у плей-офф. До всього, команда Френка Лемпарда провела останні ігри трохи якісніше, ніж їх найближчі суперники. Наприклад, вона забила 9 голів проти шести у Севільї, а пропустила тільки один раз, тоді як "нервіонці" постраждали тричі.

Гра команд у першому турі поточної кампанії, яка принесла нічию 0:0 – їх перший і поки єдиний очний поєдинок в історії.

До слова Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 2 грудня

Челсі відкрив рахунок вже на 8-й хвилині зустрічі. Прорвався до штрафного суперника Гаверц і віддав розрізний пас на Жиру, який продавив корпусом захисника і відправив м'яч повз голкіпера точно в дальній кут.

Відео першого голу Жиру

У другому таймі "сині" закріпили свою перевагу. Зачепився за м'яч перед чужою штрафною Ковачіч і тут же тонким пасом запустив у прорив на Жиру, який вискочив один на один з голкіпером. Спокійно переграв Олів'є Пастора, ефектно перекинувши воротаря.

Відео другого голу Жиру

На 74-й хвилині рахунок у матчі став розгромним. Спіймали суперника на контратаці гості. Прорвався по правому флангу на швидкості Канте і подав на ближню штангу, куди увірвався Жиру і пробив головою точно під поперечину.

Відео третього голу Жиру

Наприкінці матчу у верховій боротьбі проти Жиру в чужій штрафній руками уклав форварда на газон Гомес і суддя призначив пенальті. Впевнено виконав одинадцятиметровий удар сам потерпілий. Пробив він на силу в правий від себе кут, а Пастор стрибнув в протилежну сторону.

Відео четвертого голу Жиру