Донецький Шахтар після 5 турів групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021 зберігає шанси зіграти у плей-офф раунді. Водночас український клуб може й покинути найпрестижніший турнір. Можливі сценарії для Шахтаря – далі у матеріалі.

Положення у групі

Перед тим, як оцінювати шанси команд, слід сказати про положення у групі, пише 24 канал. За один тур до завершення групового етапу лідирує Боруссія М (8 очок).

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Шахтар і Реал набрали по 7 очок, але саме "гірники" на другій сходині, адже двічі перемогли мадридців. Інтер перебуває на четвертому місці, адже набрав 5 очок. Однак всі команди мають шанси зіграти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів!

Шахтар в 1/8 Ліги чемпіонів: що потрібно

Шахтар вийде в 1/8 фіналу, якщо не програє Інтеру в Мілані, а мадридський Реал не виграє у Боруссії М.

Нічия Реала й поразка Шахтаря означатимуть вихід у плей-офф саме іспанців.

Шахтар вийде в 1/8 фіналу, якщо переможе Інтер. Результат матчу Реал – Боруссія М матиме значення тільки в контексті, з якого місця "гірники" вийдуть у плей-офф.

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Шахтар у Лізі Європи

Шахтар потрапить у Лігу Європи, якщо програє Інтеру, а Реал поступиться Боруссії М.

Щоб гарантувати собі участь у Лізі Європи Шахтарю достатньо не програти Інтеру. Якщо ж "гірники" поділять очки з Інтером, а Реал свій матч виграє, то саме донеччани опустяться на третє місце.

Боруссія М виграла два матчі у Шахтаря, тому при рівній кількості очок саме німці будуть вище.

Синхронні поразки Шахтаря і Реала означатимуть, що донеччани зіграють у Лізі Європи, а мадридці покинуть єврокубки. Поразка Шахтаря і перемога Реал означатимуть виліт Шахтаря з єврокубків.

Вирішальні матчі групи B відбудуться у середу, 9-го грудня.