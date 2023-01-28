Час вже роззути очі: Зеленський продемонстрував МОК "правильність" їхнього рішення – фото

Президент України Володимир Зеленський шукає спосіб відкрити МОК очі, який прийняв абсурдне рішення. Зеленський вирішив достукатись до них не аудіально, а візуально.

МОК опублікував заяву, яка стосується України та санкцій проти Росії та Білорусі. Комітет вирішив дозволити спортсменам з країни-агресора виступати на змаганнях за певних умов, що у обурило українське суспільство. Зеленьский уже звертався до глави МОК Томаса Баха, але цього разу вирішив підтвердити свої слова світлинами.

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Безглуздість МОК

Російські війська з початку повномасштабної агресії вбили до 200 українських спортсменів. Повністю або частково зруйновані більше 110 спортивних об'єктів. Проте Міжнародний олімпійський комітет це не турбує. Вони вірять у безневинність та бажання миру спорсменів з країни-терориста.

Володимир Зеленський на своїй сторінці у телеграм опублікував декілька фото, які демонструють умови українських спортсменів у стані війни. Президент України також прикріпив короткий, але зрозумілий текст.

Олімпійські принципи та війна – фундаментально протилежні одне одному. Росія повинна зупинити агресію й терор, і лише після цього можна буде говорити про російську участь у контексті олімпійського руху,

– написав Зеленський.

Раніше на абсрудне рішення МОК реагувала низка українських спортсменів, серед яких Жан Беленюк та Станіслав Горуна.

Український спорт в умовах війни

Футбольний стадіон / Телеграм Володимира Зеленського

Боксери в умовах війни / Телеграм Володимира Зеленського

Фехтувальники в умовах війни / Телеграм Володимира Зеленського

Умови допуску росіян згідно заяви МОК