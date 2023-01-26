Нещодавно МОК опублікував заяву, яка стосується України та обмежень проти Росії та Білорусі. Комітет не забув дати шанс спортсменам, які під санкціями, завуальовано брати участь у змаганнях.

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Жан Беленюк вважає таке рішення МОК "брудним". Оскільки міжнародний комітет закриває очі на очевидні речі

У той час коли українців атакують ракетами та дронами-камікадзе, МОК активно шукає шлях для повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань… Ми всі прекрасно бачимо або активну підтримку, або переважно мовчання спортсменів, тренерів і функціонерів РФ, що у свою чергу потурає агресії, та як Росія використовує спорт із пропагандистською метою,

– написав Беленюк.

Також олімпійський чемпіон вирішив не панькатись. Олімпійський чемпіон висловився чітко та зрозуміло доніс свою позицію.

Таке рішення чітко показало, які цінності сповідує МОК. Це дуже "зручна позиція": запропонувати спортсменам рф та білорусі підписати папірці, що вони начебто підтримують положення Олімпійської хартії, що вони проти війни, і в обмін на це бути допущеними до змагань у Парижі. В той час, коли очільник російського НОК розповідає як він пишається спортсменами, що беруть участь у так званій "СВО",

– додав Беленюк.

Нагадаємо, що Олімпійський комітет Азії зробив зробив привабливу пропозицію спортсменам з Росії та Білорусі, запросивши їх на змагання.