МОК опублікував заяву, яка стосується України та санкцій проти Росії та Білорусі. Комітет вирішив дозволити спортсменам з країни-агресора виступати на змаганнях за певних умов, що у обурило українське суспільство. Зеленьский уже звертався до глави МОК Томаса Баха, але цього разу вирішив підтвердити свої слова світлинами.
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Безглуздість МОК
Російські війська з початку повномасштабної агресії вбили до 200 українських спортсменів. Повністю або частково зруйновані більше 110 спортивних об'єктів. Проте Міжнародний олімпійський комітет це не турбує. Вони вірять у безневинність та бажання миру спорсменів з країни-терориста.
Володимир Зеленський на своїй сторінці у телеграм опублікував декілька фото, які демонструють умови українських спортсменів у стані війни. Президент України також прикріпив короткий, але зрозумілий текст.
Олімпійські принципи та війна – фундаментально протилежні одне одному. Росія повинна зупинити агресію й терор, і лише після цього можна буде говорити про російську участь у контексті олімпійського руху,
– написав Зеленський.
Раніше на абсрудне рішення МОК реагувала низка українських спортсменів, серед яких Жан Беленюк та Станіслав Горуна.
Український спорт в умовах війни
Футбольний стадіон / Телеграм Володимира Зеленського
Боксери в умовах війни / Телеграм Володимира Зеленського
Фехтувальники в умовах війни / Телеграм Володимира Зеленського
Умови допуску росіян згідно заяви МОК
- Спортсмени можуть брати участь лише як "нейтральні атлети", і жодним чином не представляти свою державу чи будь-яку іншу організацію у своїй країні.
- Лише спортсмени, які повністю поважають Олімпійську хартію, братимуть участь. Це ті, які не діяли проти миротворчої місії МОК, активно підтримуючи війну в Україні.
- Також повністю дотримуються Всесвітнього антидопінгового кодексу та всіх відповідних антидопінгових правил і положень.