Російські війська з початку повномасштабної агресії вбили до 200 українських спортсменів. Повністю або частково зруйновані більше 110 спортивних об'єктів. Проте для Міжнародного олімпійського комітету це не причина ставити шлагбаум перед представниками спорту держави-терориста.

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У своїй останній заяві комітет вирішив допустити спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних змагань, щоправда, з деякими обмеженнями.

Горуна: МОК – безпринципні слабаки

На ганебне рішення МОК відреагував бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 Станіслав Горуна. Український каратист відзначив безхребетність чиновників комітету.

"Не минуло й 11 місяців війни, яка змінила глобальну розстановку сил, структуру безпеки світу, перебудову найбільших економік, як МОК визначився нарешті з позицією по відношенню до росіян. Їм заборонено виступати під російським гівняним прапором, зате можна під нейтральним.

Це все. Розходимося. Міжнародний олімпійський комітет очолюють безпринципні слабаки", – написав Горуна у своєму Facebook.

Важливо! На скандальне рішення МОК відреагував міністр молоді та спорту України та президент НОК Вадим Гутцайт. Зокрема, він зазначив, що Україна готова до крайніх кроків у разі допуску спортсменів з держав, які ведуть неприховану агресію.

Зазначимо, що МОК вирішив розділити росіян на "хороших" і "поганих". "Хороших" росіян, які не підтримують війну, будуть допускати до змагань. Яким чином комітет буде це визначати – невідомо.

Умови допуску росіян згідно заяви МОК