Цей шарф пам'ятає безліч перемог, – Зеленський побажав удачі збірній України

Джерело:інстаграм Володимира Зеленського
Президент України Володимир Зеленський побажав удачі команді Андрія Шевченка. У середу, 31 березня, збірна України зіграє проти Казахстану у рамках відбору на чемпіонат світу-2022 у Катарі.
Володимир Зеленський звернувся до футболістів української збірної у соціальних мережах. Президент опублікував світлину з шарфом збірної України.
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Цей шарф пам'ятає безліч перемог, сьогодні чекаємо на ще одну! Вперед, до перемоги,
– написав Зеленський.
Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2022 / Ілюстрація 24 каналу