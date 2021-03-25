Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічию України з Францією (1:1) в першому матчі відбору ЧС-2022. Гарант відреагував англійською.

Глава держави вважає, що нічия з Францією є дуже непоганим рахунком.

Дивіться також Ми виконали план, уперше грали за такою схемою, – Шевченко про гру з Францією

"Нічия на виїзді з чемпіонами світу – not bad (непогано – англ.). Вітаю команду і тренера з крутим результатом, здобутим незважаючи на солідні кадрові втрати. Вперед, Україно!" – написав Зеленський.

Нічия на виїзді з чемпіонами світу – not bad Вітаю команду й тренера з крутим результатом, здобутим попри солідні кадрові втрати! Вперед, Україно! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 24, 2021

Франція – Україна: після матчу