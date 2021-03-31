Этот шарф помнит множество побед, – Зеленский пожелал удачи сборной Украины
Президент Украины Владимир Зеленский пожелал удачи команде Андрея Шевченко. В среду, 31 марта, сборная Украины сыграет против Казахстана в рамках отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре.
Источник:инстаграм Владимира Зеленского
Вперед, к победе
Владимир Зеленский обратился к футболистам украинской сборной в социальных сетях. Президент опубликовал фотографию с шарфом сборной Украины.
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Этот шарф помнит множество побед, сегодня ждем еще одну! Вперед, к победе,
– написал Зеленский.
- Сборная Украины по футболу 24 марта стартовала в отборе на чемпионат мира-2022. Украинская команда на выезде сыграла вничью (1:1) с действующими чемпионами мира французами.
- Тогда Владимир Зеленский поздравил команду Андрея Шевченко с удачным выступлением.
- Следующий матч украинская сборная сыграла в Киеве 28 марта. Наши футболисты на последних минутах упустили победу над Финляндией и вновь сыграли вничью (1:1).
- Третий матч отбора на ЧМ-2022 Украина – Казахстан состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 21: 45.
Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 / Иллюстрация 24 канала
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