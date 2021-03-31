Цей шарф пам'ятає безліч перемог, – Зеленський побажав удачі збірній України
Президент України Володимир Зеленський побажав удачі команді Андрія Шевченка. У середу, 31 березня, збірна України зіграє проти Казахстану у рамках відбору на чемпіонат світу-2022 у Катарі.
Джерело:інстаграм Володимира Зеленського
Вперед, до перемоги
Володимир Зеленський звернувся до футболістів української збірної у соціальних мережах. Президент опублікував світлину з шарфом збірної України.
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Цей шарф пам'ятає безліч перемог, сьогодні чекаємо на ще одну! Вперед, до перемоги,
– написав Зеленський.
- Збірна України з футболу 24 березня стартувала у відборі на чемпіонат світу-2022. Українська команда на виїзді зіграла внічию (1:1) з чинними чемпіонами світу французами.
- Тоді Володимир Зеленський привітав команду Андрія Шевченка з вдалим виступом.
- Наступний поєдинок українська збірна зіграла у Києві 28 березня. Наші футболісти на останніх хвилинах втратили перемогу над Фінляндією та знову зіграли внічию (1:1).
- Третій матч відбору на ЧС-2022 Україна – Казахстан відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 21:45.
Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2022 / Ілюстрація 24 каналу
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