Скандальний Гельзін повідомив, що не з'явиться на засідання КДК УАФ

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Джерело:

ПроФутбол

26 березня відбудеться засідання Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ, де розглядатимуть поведінку президента Олімпіка Владислава Гельзіна після скандального матчу проти Шахтаря.

Однак, Гельзін не зможе приїхати за станом здоров'я. Президент донецького клубу надіслав УАФ документ, де підтверджується його позитивний тест на COVID-19.

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Особиста присутність президента Олімпіка на розгляді виключена, проте він може виступити в режимі онлайн. Очікується, що проти нього будуть давати свідчення півтора десятка людей.

Що відомо про конфлікт Олімпіка з Гельзіним

  • 6 березня відбувся матч Олімпік – Шахтар у рамках 17 туру УПЛ. Переможцем протистояння стали підопічні Луїша Каштру – 0:1.
  • Та матч затьмарив скандал зі скасованим голом Олімпіка. Головний арбітр зустрічі Юрій Іванов прийняв сумнівне рішення і скасував гол команди Юрія Калітвінцева, скориставшись системою VAR.
  • Президент Олімпіка Владислав Гельзін увірвався на післяматчевий коментар тренера та нецензурно висловився щодо роботи арбітра та Лучі.
  • У підсумку Олімпіку заборонили проводити домашні матчі на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського та оштрафували на 500 тисяч гривень.