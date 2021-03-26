Скандальний Гельзін повідомив, що не з'явиться на засідання КДК УАФ

26 березня відбудеться засідання Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ, де розглядатимуть поведінку президента Олімпіка Владислава Гельзіна після скандального матчу проти Шахтаря.

Однак, Гельзін не зможе приїхати за станом здоров'я. Президент донецького клубу надіслав УАФ документ, де підтверджується його позитивний тест на COVID-19.

Дивіться також Звинувачення Олімпіка на адресу Лучано Лучі: в УАФ відповіли клубу

Особиста присутність президента Олімпіка на розгляді виключена, проте він може виступити в режимі онлайн. Очікується, що проти нього будуть давати свідчення півтора десятка людей.

Що відомо про конфлікт Олімпіка з Гельзіним