15 березня Олімпік опублікував деталі спілкування Лучі з українськими арбітрами, в яких глава комітету арбітрів ображав футболістів та тренерів.

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У підсумку деякі клуби УПЛ мають намір звернутися до УАФ з проханням розглянути листування Лучі на предмет неспортивної поведінки.

Лучі уникнув покарання

В УАФ повідомили, що 19 жовтня 2020 року Комітетом з етики та чесної гри розглянув подібне звернення від ексарбітра Івана Бондаря стосовно можливих порушень.

Тоді було прийнято рішення про залишення звернення без розгляду у зв’язку з відсутністю порушень у справі, оскільки мова йшла про можливе листування у приватному чаті,

– йдеться у повідомленні.

Разом з тим, в УАФ не відповіли на другу заяву Олімпіка у КДК з фактами неспортивної поведінки Лучі у твітері.

Лучі не порушив віковий ценз

Також в Олімпіку заявили, що Лучано Лучі незаконно обіймає посаду голови арбітрів. У донецькому клубі заявили, що людина, якій виповнилося 70 років, не має права бути обраним або переобраним на посаду у виборні органи.

У випадку, якщо людині виповнилося 70 років на виборній посаді, повноваження такої особи припиняються у цей день. Лучі виповнилося 70 років у 2019 році.

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В УАФ заявили, що "на момент останнього переобрання Лучі головою Комітету арбітрів УАФ у червні 2017 року діяла редакція Статуту УАФ, яка передбачала для виборних посад віковий ценз у 72 роки".

Відтак, в УАФ стверджують, що Лучано Лучі відповідав наведеним вимогам, адже з червня 2017 року не відбувалося його переобрання на посаду.

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