15 березня Олімпік опублікував деталі спілкування Лучі з українськими арбітрами, в яких глава комітету арбітрів ображав футболістів та тренерів. До речі Президент Олімпіка Гельзін пригрозив УАФ міжнародним скандалом У підсумку деякі клуби УПЛ мають намір звернутися до УАФ з проханням розглянути листування Лучі на предмет неспортивної поведінки. Лучі уникнув покарання В УАФ повідомили, що 19 жовтня 2020 року Комітетом з етики та чесної гри розглянув подібне звернення від ексарбітра Івана Бондаря стосовно можливих порушень. Тоді було прийнято рішення про залишення звернення без розгляду у зв’язку з відсутністю порушень у справі, оскільки мова йшла про можливе листування у приватному чаті, – йдеться у повідомленні. Разом з тим, в УАФ не відповіли на другу заяву Олімпіка у КДК з фактами неспортивної поведінки Лучі у твітері. Лучі не порушив віковий ценз Також в Олімпіку заявили, що Лучано Лучі незаконно обіймає посаду голови арбітрів. У донецькому клубі заявили, що людина, якій виповнилося 70 років, не має права бути обраним або переобраним на посаду у виборні органи. У випадку, якщо людині виповнилося 70 років на виборній посаді, повноваження такої особи припиняються у цей день. Лучі виповнилося 70 років у 2019 році. До теми Українські клуби та збірні можуть відсторонити від змагань УЄФА і ФІФА за тиск на арбітрів В УАФ заявили, що "на момент останнього переобрання Лучі головою Комітету арбітрів УАФ у червні 2017 року діяла редакція Статуту УАФ, яка передбачала для виборних посад віковий ценз у 72 роки". Відтак, в УАФ стверджують, що Лучано Лучі відповідав наведеним вимогам, адже з червня 2017 року не відбувалося його переобрання на посаду. Що відомо про конфлікт Олімпіка з Лучі 6 березня відбувся матч Олімпік – Шахтар у рамках 17 туру УПЛ. Переможцем протистояння стали підопічні Луїша Каштру – 0:1. Та матч затьмарив скандал зі скасованим голом Олімпіка. Головний арбітр зустрічі Юрій Іванов прийняв сумнівне рішення і скасував гол команди Юрія Калітвінцева, скориставшись системою VAR. Президент Олімпіка Владислав Гельзін увірвався на післяматчевий коментар тренера та нецензурно висловився щодо роботи арбітра та Лучі. У підсумку Олімпіку заборонили проводити домашні матчі на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського та оштрафували на 500 тисяч гривень.