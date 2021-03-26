26 марта состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, где будут рассматривать поведение президента Олимпика Владислава Гельзина после скандального матча против Шахтера.

Президент донецкого клуба направил УАФ документ, где подтверждается его положительный тест на COVID-19.

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Личное присутствие президента Олимпика на рассмотрении исключено, однако он может выступить в режиме онлайн. Ожидается, что против него будут давать показания полтора десятка людей.

Что известно о конфликте Олимпика с Гельзиным