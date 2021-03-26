Скандальный Гельзин сообщил, что не явится на заседание КДК УАФ
26 марта состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, где будут рассматривать поведение президента Олимпика Владислава Гельзина после скандального матча против Шахтера.
Источник:ПроФутбол
Президент донецкого клуба направил УАФ документ, где подтверждается его положительный тест на COVID-19.
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Личное присутствие президента Олимпика на рассмотрении исключено, однако он может выступить в режиме онлайн. Ожидается, что против него будут давать показания полтора десятка людей.
Что известно о конфликте Олимпика с Гельзиным
- 6 марта состоялся матч Олимпик – Шахтер в рамках 17 тура УПЛ. Победителем противостояния стали подопечные Луиша Каштру – 0:1.
- Но матч омрачил скандал с отмененным голом Олимпика. Главный арбитр встречи Юрий Иванов принял сомнительное решение и отменил гол команды Юрия Калитвинцева, воспользовавшись системой VAR.
- Президент Олимпика Владислав Гельзин ворвался на послематчевый комментарий тренера и нецензурно высказался о работе арбитра и Луче.
- В итоге Олимпику запретили проводить домашние матчи на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского и оштрафовали на 500 тысяч гривен.
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