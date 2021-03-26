Скандальний Гельзін повідомив, що не з'явиться на засідання КДК УАФ
26 березня відбудеться засідання Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ, де розглядатимуть поведінку президента Олімпіка Владислава Гельзіна після скандального матчу проти Шахтаря.
Джерело:ПроФутбол
Однак, Гельзін не зможе приїхати за станом здоров'я. Президент донецького клубу надіслав УАФ документ, де підтверджується його позитивний тест на COVID-19.
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Особиста присутність президента Олімпіка на розгляді виключена, проте він може виступити в режимі онлайн. Очікується, що проти нього будуть давати свідчення півтора десятка людей.
Що відомо про конфлікт Олімпіка з Гельзіним
- 6 березня відбувся матч Олімпік – Шахтар у рамках 17 туру УПЛ. Переможцем протистояння стали підопічні Луїша Каштру – 0:1.
- Та матч затьмарив скандал зі скасованим голом Олімпіка. Головний арбітр зустрічі Юрій Іванов прийняв сумнівне рішення і скасував гол команди Юрія Калітвінцева, скориставшись системою VAR.
- Президент Олімпіка Владислав Гельзін увірвався на післяматчевий коментар тренера та нецензурно висловився щодо роботи арбітра та Лучі.
- У підсумку Олімпіку заборонили проводити домашні матчі на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського та оштрафували на 500 тисяч гривень.
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