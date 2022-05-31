Вкрали телефон та інші цінні речі: на мера Ліверпуля напали грабіжники перед фіналом ЛЧ

Фінал ліги чемпіонів відбувся з величезними проблемами. Початок гри перенесли на пів години.

Мер Ліверпуля став жертвою нападу

Перед початком фіналу Ліги чемпіонів у Парижі на мера Ліверпуля Стіва Ротерама напали грабіжники. Про це він повідомив у своїх соціальних мережах.

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Вибачте, я мовчав з суботи, але у мене, як і у багатьох інших, був вкрадений телефон на інші цінні речі на підході до стадіону ("Стад де Франс" – 24 канал). Якщо Вам потрібно буде сконтактувати зі мною, коли я придбаю собі новий телефон, то мій дірект відкритий для вас. Більш детальну інформацію повідомлю ще зовсім згодом, – написав Ротерам у твіттері.

Реал – Ліверпуль: головне про фінальний матч ЛЧ