Дарманін: Такі події відбуваються лише з певними англійськими клубами

Фінал Ліги чемпіонів перенесли на 36 хвилин. Все через те, що на французькому стадіоні відбулись заворушення. Зокрема люди без квитків намагались прорватись на матч.

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Аби вгамувати вболівальників поліція використовувала сльозогінний газ. Правоохоронці затримали 46 вболівальників.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін відреагував на хаос перед початком фіналу Ліги чемпіонів та звинуватив у ситуації головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа.

Він повідомив, що близько 70% квитків вболівальників Ліверпуля були фальшивими. Міністр пригадав фінал між Ліверпулем і Тоттенгемом у 2019 році, який викликав схожі проблеми в Мадриді.

На думку Дарманіна, тренер Ліверпуля заохочував уболівальників приїхати до Франції навіть без квитків.

Ми отримали десятки тисяч британських фанів, частина з яких поважала правила. Але незначна їх частина змусила нас прийняти відповідні рішення. Ці рішення гарантували, що не буде людських жертв. Початкову перевірку квитків було скасовано, щоб уникнути тискняви на поліцейських кордонах чи на входах, –

пояснив фахівець.

"Порівняння з Олімпійськими іграми та чемпіонатом світу з регбі (що відбудуться у Франції у 2024 та 2023 роках – 24 канал) здаються мені досить неправильними. Такі події відбуваються лише з певними англійськими футбольними клубами", – зазначив очільник МВС Франції.

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