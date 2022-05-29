Скандальна організація фіналу Ліги чемпіонів

Мадридський Реал у фінальному протистоянні обіграв Ліверпуль завдяки голу Вінісіуса і феноменальній грі Тібо Куртуа. "Вершкові" стали 14-разовими володарями Ліги чемпіонів – це оновлення рекорду, який належить мадридцям.

До теми Сльозогінний газ і штурм стадіону Стад де Франс: фінал Ліги чемпіонів минув з інцидентами

Фінал Ліги чемпіонів перенесли на 36 хвилин. Все через те, що на французькому стадіоні відбулись заворушення. Зокрема люди без квитків намагались прорватись на матч.

У Ліверпулі звинуватили у нападі поліцію. Натомість відомо, що на опублікованих у мережі кадрах помітно, як їхні фанати, перелазять через турнікети та піднімаються по сходах, які вели до місць для сидіння.

Напередодні фінального матчу поліція затримала 46 осіб.

В УЄФА повідомили, що причиною проблем з турнікетами стали фальшиві квитки, які придбали фанати Ліверпуля. Тому виникла затримка, щоб власники дійсних перепусток зуміли безперешкодно потрапити на гру.

Захисник Ліверпуля про організацію фіналу Ліги чемпіонів

Проте є певний нюанс, який вказує на неоднозначність ситуації.

Захисник Ліверпуля і збірної Шотландії Ендрю Робертсон заявив, що квиток, який він отримав у клубі, теж назвали фальшивим.

"Багато хто постраждав через це. Моєму товаришу сказали, що його квиток є фальшивим. Але це був один із моїх квитків, які я дістав за допомогою клубу. Можу з упевненістю заявити, що вони були передані особисто мною.

Французька поліція вирішила розігнати всіх сльозогінним газом. Це виглядало не надто організовано. Зрозуміло, що були певні моменти, тому що матч переносився на іншу арену, але найголовніше змагання УЄФА має бути організоване краще", – заявив Робертсон в ефірі Sky Sports.

До речі. На сайті УЄФА повідомляється, що союз європейських футбольних асоціацій разом із французькими правоохоронцями додатково проведе розслідування інциденту.