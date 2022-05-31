Мер Ліверпуля став жертвою нападу
Перед початком фіналу Ліги чемпіонів у Парижі на мера Ліверпуля Стіва Ротерама напали грабіжники. Про це він повідомив у своїх соціальних мережах.
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Вибачте, я мовчав з суботи, але у мене, як і у багатьох інших, був вкрадений телефон на інші цінні речі на підході до стадіону ("Стад де Франс" – 24 канал). Якщо Вам потрібно буде сконтактувати зі мною, коли я придбаю собі новий телефон, то мій дірект відкритий для вас. Більш детальну інформацію повідомлю ще зовсім згодом, – написав Ротерам у твіттері.
Реал – Ліверпуль: головне про фінальний матч ЛЧ
- 28 травня Реал переміг Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів. Голу Вінісіуса допоміг здобути мадридській команді 14-те чемпіонство.
- Гра розпочалася на 36 хвилин пізніше. Все через те, що на французькому стадіоні відбулись заворушення. Зокрема люди без квитків намагались прорватись на матч.
- Правоохоронці затримали 46 вболівальників.
- В УЄФА повідомили, що причиною проблем з турнікетами стали фальшиві квитки, які придбали фанати Ліверпуля. Тому виникла затримка, щоб власники дійсних перепусток зуміли безперешкодно потрапити на гру.
- Проте є одне "але", захисник Ліверпуля і збірної Шотландії Ендрю Робертсон заявив, що квиток, який він отримав у клубі, теж назвали фальшивим.
- Наразі в УЄФА триває розслідування щодо цього інциденту.
- Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін відреагував на хаос перед початком фіналу Ліги чемпіонів та звинуватив у ситуації головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа.
- На думку Дарманіна, тренер Ліверпуля заохочував уболівальників приїхати до Франції навіть без квитків.